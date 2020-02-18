تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوى بالزعتر

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد ورق لورا (مكسر)

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح

1 x رشة قرفة

1 x معلقة كبيرة زعتر مجفف

¼ x كوب عصير ليمون الطريقة: تغسل الدجاجة جيدا بالدقيق والملح وتشطف ثم تجفف جيدا من الداخل والخارج.

ثم تقطع لأربع أجزاء ثم ننزع عظام الصدر ثم تدق خفيفا لفرد القطع.

فى وعاء نخلط البصل والثوم وعصير الليمون والقرفة والفلفل واللورا ونخلط جيدا.

ثم نضع قطع الدجاج وتنقع فى التتبيلة لمدة ثلاث ساعات.

ثم على جريل ساخنة جدا مدهونة بالزيت نضع قطع الدجاج ثم ترش بالزعتر.

تترك قطع الدجاج حتى تشوى من الجانبين ثم ترص فى طبق التقديم تقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزعتر والسماق

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