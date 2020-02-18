القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد فص ثوم مهروس

4 x عدد صدور دجاج مخلية

3 x عدد بيضة

2 x كوب سبانخ (طازجة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 x كوب دقيق

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كوب جبنة شيدر

½ x كوب مشروم

½ x كوب جبنة جودة

¼ x كوب خل الطريقة: تشق صدور الدجاج وتفرد وتدق جيدا.

يتبل الدجاج بالملح والفلفل والبهارات والخل والبصل ويغطى ويترك فى الثلاجة مدة نصف ساعة على الأقل.

فى وعاء على النار يشوح الثوم قليلا ثم نضع السبانخ ونقلب حتى تذبل تماما.

ثم نضع المشروم ونقلب ثم ترفع من على النار.

فى وعاء نخفق البيض مع ملح وفلفل أسود, ونضع الدقيق والبقسماط كل منهم فى وعاء منفصل.

فى طبق مسطح نفرد قطع الدجاج ونضع جزء من خليط السبانخ ونضع معلقة من كل نوع جبن.

تلف صدور الدجاج جيدا وتغلق بأعواد الأسنان.

تغمس صدور الدجاج فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

تقلى فى زيت متوسط الحراة على نار هادئة.

يفك منها أعواد الاسنان وتقطع وتقدم . بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاجة محشية بخلطة شرقى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاج محشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.