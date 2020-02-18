تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان بانية

المقادير 2 x عدد بيضة

1 x رشة ملح

1 x كيلو باذنجان اسود كبير

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x رشة فلفل اسود مطحون الطريقة: يقشر الباذنجان ويقطع لشرائح.

يخفق البيض ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

نضع شرائح الباذنجان فى البيض ثم فى البقسماط.

ثم يقلى فى زيت ساخن غزير ثم ينشل ورق ماص للمادة الدهنية يقدم سخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان محشي بالبرغل طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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