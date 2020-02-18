تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بفتيك ( سكالوب بانيه)

القاهرة - لايف استايل المقادير 750 x جرام لحم كندوز (مقطع شرائح)

4 x كوب زيت قلي

3 x عدد بيضة (مخفوقة)

2 x كوب دقيق

2 x معلقة صغيرة عصير ليمون

2 x كوب بقسماط مطحون

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x رشة قرفة

1 x عدد بصلة (مفرومة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: هنخلط البصل مع الثوم والملح والفلفل وعصير الليمون والحليب.

هنتبل اللحم فى الخليط لمدة 15 دقيقة تقريبآ فى التلاجة.

هنشيل اللحم من التتبيلة ويغمس فى الدقيق ثم فى البيض واخيرآ فى البقسماط.

بعد كده يفضل يدخل الثلاجة ساعتين علشان البقسماط يمسك كويس وميفكش أثناء القلى.

هنقلى شرائح اللحمة فى زيت غزير ساخن لحد ما تتحول للون الذهبى.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم بالعدس الأصفر

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