تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول البفتيك المحشى

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد بطاطس (مسلوقة ومهروسة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو لحمة بتلو (بفتيك)

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

½ x كوب جبنة جودة

½ x كوب عصير (بصل)

½ x كيلو لحمة مفرومة (معصج)

⅛ x كيلو جزر (مبشور)

⅛ x كيلو مشروم (مقطع صغير) الطريقة: فى وعاء نضع اللحم المفروم مع البطاطس المهروسة مع الجزر المبشور والمشروم والجبن وتعجن جيدا حتى يتجانسوا ويتبلوا بالملح والفلفل ويتركوا جانبا.

تدق قطع اللحم جيدا وتتبل بالملح والفلفل الأسود وعصير البصل والليمون.

تفرد قطع البفيتك ونضع جزء من الحشوة ثم تلف جيدا وتلف بالخيط أو تغلق بالخلة.

فى طاسة على النار نضع الزبد والزيت ثم نحمر قطع البفتيك الملفوف من جميع الجهات حتى يحمر لونها.

ثم نضيف مرق الدجاج وتترك على نار هادئة حتى تنضج ثم ترفع من على النار وعندما تهدأ يفك الخيط وترص فى طبق التقديم بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا باللحمة المفرومة

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