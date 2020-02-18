فنادق لندن.. مراكز حجر صحي لمصابي "كورونا"

أعلنت السلطات البريطانية عن نيتها غلق عدد من الفنادق العامة بلندن وضواحيها، لتحويلها إلى مراكز حجر صحي يقيم بها المصابون والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحدث فندق طبق عليه هذا القرار هو فندق Holiday Inn، الذي يقع بالقرب من مطار Heathrow بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وقالت الصحيفة إن مسؤولين بهيئة السياحة أعلنوا عن غلق الفندق رسميا بغرض تحويله إلى مركز حجر صحي.

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وسيستمر فندق Holiday Inn كمركز لحجز مصابي كورونا حتى منتصف شهر مارس/آذار المقبل على الأقل على حد ذكر الصحيفة البريطانية.





ومن المرجح أن يشهد الفندق إقامة البريطانيين العائدين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا، مثل أولئك الذين تم عزلهم على متن السفينة السياحية Diamond Princess الموبوءة بالفيروس، والمحتجزة في الحجر الصحي باليابان.

وقبل فندق Holiday Inn كانت قد قررت السلطات البريطانية أيضا تحويل فندق آخر كمركز للحجر الصحي، وهو فندق Milton Keynes بمدينة إنجليزية تحمل الاسم نفسه، ويقيم به حاليا نحو 105 حالات من العائدين من مدينة "ووهان" بؤرة انتشار الفيروس في الصين.

وحتى الآن، وصلت حصيلة المصابين بفيروس كورونا لأكثر من 73 ألف حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 1873 شخصا.