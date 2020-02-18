تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دولما

المقادير

8 x عدد طماطم (مقطعة)

5 x عدد بصلة (صغير)

5 x عدد كوسة

5 x عدد فلفل أخضر حلو

5 x عدد بيضة (مسلوقة)

5 x عدد طماطم

5 x عدد بطاطس (مسلوقة)

5 x عدد باذنجان

3 x معلقة كبيرة سمن

2 x كوب أرز عادى

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x حزمة أوراق الكرفس (مفروم)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x كوب عصير طماطم

½ x كيلو لحمة مفرومة

¼ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يتغير لونة.

ثم نضيف الأرز ونقلب.

ثم نضيف الطماطم ونقلب.

ثم نضيف كوب عصير الطماطم ونتبل بالملح والفلفل والبهارات ونتركها على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

ثم نضيف للحم البقدونس والكزبرة ونقلب ثم يرفع من على النار.

يقشر البصل ويشق من أحد جوانبة طوليا ثم نعمل على إزالة طبقات البصل بحذر.

يجوف الباذنجان والكوسى والفلفل والبطاطس المسلوقة تفرغ من قلبها والبيض يقطع جزء صغير من الجانب العلوى ونعمل بتفريغ الصفار بحذر وطماطم نعمل على تفريغ قلبها أيضا مع ترك رؤوس الطماطم حتى تغطى بها بعد الحشو.

ثم نعمل على حشو الخضر والبيض مع مراعاة عدم حشوها حتى الحافة لترك مسافة لنضج الأرز.

نعمل على رص الخضر والبيض فى صينية مدهونة بالزبد مع تغطية الطماطم برؤوسها.

ثم فى وعاء نضع كوبين من الماء المغلى مع عصير الليمون ورشة من الملح ورشة من الفلفل ومعلقتين من السمن ونقلب.

ثم نضيف الخليط السابق للدولما ونغطى الصينية جيدا ونضعها على النار حتى الغليان ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج وتأخذ لون شهى تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

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