تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل

المقادير

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x عدد طماطم (مفرومة)

2 x معلقة كبيرة أرز عادى (مغسول)

1 x عدد بصلة (للحشو)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو بصل

1 x رشة بهارات لحمة

1 x حزمة بقدونس طازج (مقطع)

½ x حزمة شبت (مقطع)

½ x لتر عصير طماطم

½ x كيلو لحمة مفرومة

½ x حزمة كزبرة خضراء (مقطعة)

الطريقة:

يقشر البصل ويغسل جيدا ثم يسلق فى ماء مع معلقة من الملح حتى يقارب على النضج.

يصفى البصل و يترك حتى يبرد ثم نفصل طبقات البصل عن بعضها طبقة طبقة بحرص.

فى طاسة نضع السمن والبصلة ونقلب حتى يصفر لونها ثم نضيف اللحم المفروم والأرز ونقلب جيدا.

نضيف الطماطم المفرومة والبقدونس والشبت والكزبرة ونتبل بالملح والفلفل والبهارات.وتترك مدة خمس دقائق على النار

نحشى طبقات البصل بخليط اللحم المفروم والأرز ونرصة فى صينينة مدهونة بالزبد.

ثم نصب فوق محشى البصل عصير الطماطم ونغطى الصينية بورق الفويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

نرفع الفويل مع على الصينية ونضعها ثانيا فى الفرن حتى يحمر لونها.. بالهنا والشفا

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