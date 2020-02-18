تعرف علي أهم وأبرز فوائد الفراولة

فوائد الفراولة للبشرة

تعمل الفراولة على تنظيف البشرة لاحتوائها على كمية عالية من فيتامين سي وحمض الساليسيليك.

تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبالتالي فإنها تساعد على إزالة الخلايا الميتة من الوجه.

تحافظ الفراولة على نعومة البشرة، ومفيدة للبشرة الحساسة والجافة لأنها تعمل على نضارتها.

تزيل البقع الداكنة في البشرة، وبالتالي فإنها تساعد على تفتيح لون البشرة.

من فوائد الفراولة للبشرة أنها تساعد على تقشير البشرة وبالتالي إزالة الطبقة المزعجة وتجديد خلايا البشرة.

فوائد اكل الفراولة للبشرة

تحتوي الفراولة على كمية مناسبة من السعرات الحرارية حيث أن 100 جرام من الفراولة يمدك 32 طاقة حرارية.

تحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات.

تقوي الفراولة عمل الجهاز المناعي وبالتالي محاربة الأمراض.

Advertisements

تحتوي على كمية مناسبة من فيتامين سي الذي يحارب نزلات البرد، وبالتالي 8 حبات من الفراولة تعادي تناول برتقالة واحدة من فيتامين سي.

فوائد عصير الفراولة للبشرة

غنية بالمواد المضادة للأكسدة وبالتالي تحارب أخطر الأمراض مثل السرطان.

المصدر الأول لفيتامين K، كما أنها مصدر للبوتاسيوم وفيتامين ب مصدر جيد للأوميغا 3 الذي يساعد على النمو الطبيعي للأطفال.

غنية بالألياف التي تساعد في عملية الهضم.

تحمي من التهاب المفاصل وكذلك تحمي القلب.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن كثرة الجلوس ترفع خطر أمراض القلب لدي النساء الأكبر سنا

تعرف علي أهم 3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية