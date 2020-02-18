تعرف علي أهم وأبرز فوائد اللوز

هل تعلم عن اللوز

هل تعلم أن اللوز من أشهر أنواع المكسرات التي ينتشر في العديد من المناطق بالعالم ويُعرف بمذاقه المميز كما إنه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية والبروتينات.

هل تعلم أن اللوز هو أحد أنواع النباتات التي تتبع فصيلة الخوخ الوردي ويتم الحصول عليه من أشجار حوض البحر المتوسط والتي تتواجد في سوريا ولبنان وفلسطين.

هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة منتجة للوز في العالم.

هل تعلم أن أشجار اللوز يخرج منها ثمار حلوة المذاق وثمار أخرى مرة المذاق ويتم انتاج زيت اللوز من هذين النوعين.

هل تعلم أن اللوز الأخضر ينضج في فصل الربيع ويكون غني بالألياف والعناصر الغذائية والدهون المشبعة ويحتوي على السيليلوز.

هل تعلم أن أشجار اللوز من أوائل الأشجار التي تم العثور عيها حيث تم إيجاد أشجار مدجنة في الأردن خلال الفترة ما بين 2000 و3000 سنة قبل الميلاد.

هل تعلم أن اللوز لا ينتمي إلى فصيلة الجوزيّات التي تتضمّن الجوز والبندق كما إنه من البذور مفردة النواة

هل تعلم أن حفنة واحدة من اللوز تعادل 30 جرام تكفي لسد احتياج الإنسان اليومي من البروتينات والكربوهيدرات وعدد من العناصر الغذائية الأخرى.

هل تعلم عن زيت اللوز

هل تعلم أن يتم استخراج زيت اللوز من حبات اللوز بعد طحنها، وتتعدد فوائد هذا الزيت للبشرة والشعر كما يمكن ادخالة في صنع العديد من المنتجات الهامة.

هل تعلم أن زيت اللوز يستخدم في الحفاظ على قوة الشعر ويمنع تساقطه كما يزيد من لمعانه ويمنع تقصفه نظرًا لأنه يحتوي على عنصر المغنيسيوم.

هل تعلم أن زيت اللوز يحتوي على فيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E كما إنه غني بالأوميجا التي تحمي الشعر من تأثير الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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هل تعلم أن زيت اللوز يساعد في علاج التهابات فروة الرأس كما يدعم البشرة ويزيد من تألقها ويأخر ظهور علامات الشيخوخة.

هل تعلم أن زيت اللوز يستخدم في تنعيم اليدين والقدمين نظرًا لأنه يحتوي على عنصر الزنك الذي يساهم في التخلص من الجلد الميت.

هل تعلم أن زيت اللوز يساهم في التخلص من الهالات السوداء الموجودة أسفل العين نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين E.

هل تعلم عن فوائد اللوز

هل تعلم أن اللوز يحمي من أمراض القلب نظرًا لأنه يرفع مستوى الكوليسترول النافع في الجسم ويخفض مستوى الكوليسترول الضار.

هل تعلم أنه ينصح بإعطاء الأطفال في المراحل العمرية المبكرة اللوز نظرًا لأنه يحسن مستوى التركيز لديهم ويرفع نسبة الذكاء.

هل تعلم أن تناول حليب اللوز يساعد في خفض الوزن نظرًا لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من أنواع الحليب الأخرى.

هل تعلم أن اللوز يحسن من عملية التمثيل الغذائي كما يسهل حركة الهضم ويعالج مشاكل الحموضة والإنتفاخ.

هل تعلم أن اللوز يساعد على ضبط معدلات ضغط الدم في الجسم ويحافظ على قراءة ثابتة للضغط.

هل تعلم أن اللوز يمنع حدوث تشوهات خلقية للجنين ويعالج مشاكل الإمساك لدى المرأة الحامل.

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