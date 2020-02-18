تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخوخ

السعرات الحرارية في الخوخ وفوائده للجسم من خلال موقع محتوي , الخوخ من أنواع الفواكه الصيفية والتي تتميز بطعمها الحلو والفريد ولها العديد من الفوائد الصحية مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز من صحة القلب كما إنها تحتوى على نسبة سعرات حرارية منخفضة وهذا ما سوف نتناوله بشكل مفصل

السعرات الحرارية في الخوخ

تختلف كمية السعرات الحرارية في الخوخ على حسب حجم الثمرة فتناول ثمرة يبلغ قطرها 7 سنتيمترات تحتوى على 68 سعر حراري و 17 جرام من الكربوهيدرات .

وتناول ثمرة من الخوخ تبلغ قطرها 6.35 سنتيمترا تحتوى على 51 سعر حراري و13 جرام من الكربوهيدرات .

وتناول 100 جرام من قطع الخوخ الطازجة تحتوي على مجمل سعرات حرارية 44.05 منها 38.16 سعر حراري من الكربوهيدرات و 2.25 سعر حراري من الدهون و 3.64 سعر حراري من البروتين .

فوائد تناول الخوخ

تعتبر ثمار الخوخ مصدر غني بالمواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين ج الهام لتكوين خلايا انسجة الجسم الضامة والتخلص من الجزيئات الحرة الضارة في الجسم .

من أنواع الثمار التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ولا تحتوي على دهون مشبعة مما يجعلها من أفضل أنواع الفواكه لخسارة الوزن .

غنية بفيتامين أ والبيتا كاروتين التي تحافظ على حدة البصر وسلامة الاغشية المخاطية في الجسم وتحمي الرئة وتجويف الفم من الاصابة بالسرطان

من أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مما تخفف من العطش وحر الصيف .

من أنواع الفواكه التي تعالج القيء والدوار .

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يكافح الصداع ويخفف من أثارة في حالة استخدام زيته كدهان موضعي وتناول ثماره .

يكافح أمراض اللثة بالغرغرة .

من انواع الفواكة المدرة للبول والتي تساعد على تفتيت حصى الكلى والمثانة .

من انواع فواكه فاتحة للشهية والتي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي .

من أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يضبط مستوى ضربات القلب وضغط الدم

يحتوى على مركب الفلورايد الهام لصحة العظام والأسنان ويقي من الإصابة بتسوس الأسنان .

غني بالحديد الهام لتكوين خلايا الدم الحمراء ويعالج الأنيميا .

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