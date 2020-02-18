تعرف علي أهم وأبرز فوائد الشمندر

فوائد الشمندر للشعر

يدخل الشمندر في علاج التهابات فروة الرأس.

يمنع تكون القشرة وبالتالي ينظف جلد الرأس بعمق مما يسمح له بالنمو ووصول الزيوت المغذية إلى بصيلات الشعر.

يمنع الشمندر من تساقط الشعر وبالتالي زيادة كثافة الشعر.

البنجر يحتوي على لون طبيعي وبالتالي يمكن الاستعانة به في صباغة الشعر عن طريق خلطه مع الحناء.

يدخل في علاج الصلع لأنه يحتوي على الفوليك أسيد

يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي يحد من التهيج والتهابات الفروة.

وصفة الخل والبنجر للقضاء على قشرة الرأس.

Advertisements

قطعي البنجر وانقعيه في الماء لمدة 12 ساعة.

اخلطي كمية مناسبة من ماء البنجر مع كمية مماثلة من الخل وضعيها على الشعر لمدة نصف ساعة.

اشطفي الشعر بصابون طبيعي مثل صابون نابلسي شاهين.

كرري هذه الخطوة مرة في الأسبوع لمدة شهر وسوف تتخلصي من القشرة نهائيًا.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن التفاؤل يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

كيفية علاج الشعر التالف بأقل تكلفة