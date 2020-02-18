تعرف علي أهم أعراض الإصابة بحصوات الكلي

يحتوي البول على العديد من المعادن والأملاح الذائبة، عندما يحتوي البول على مستويات عالية من هذه الأملاح يمكن أن تتكون الحصوات، تبدأ حصوات الكلى صغيرة ولكن يمكن أن تنمو بحجم أكبر، وتبقى بعض الحجارة في الكلى ولا تسبب أي مشاكل لكن في بعض الأحيان تذهب أسفل الحالب، الأنبوب بين الكلى والمثانة إذا وصل الحجر إلى المثانة، يمكن تمريره خارج الجسم في البول، إذا تم وضع الحجر في الحالب، فإنه يمنع تدفق البول من تلك الكلى ويسبب الألم، وفقاً لموقع urologyhealth.

حصوات الكلى تتشكل في الكلى ثم تنتقل بعض الحجارة من الكلية إلى الحالب، الحالب عبارة عن أنابيب تؤدي من الكليتين إلى المثانة، لكن إذا غادرت حصوات الكلى وعلقت في الحالب.

اعراض حصوات الكلى

-ألم حاد ومغص في الظهر والجانب، ينتقل غالبًا إلى أسفل البطن أو الفخذ.

-شعور بالحاجة الماسة للتبول.

-التبول في كثير من الأحيان أو شعور حارق أثناء التبول.

-بول غامق أو أحمر، في بعض الأحيان يحتوي البول على كميات صغيرة فقط من خلايا الدم الحمراء التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

- قئ و غثيان.

أسباب حصوات الكلى

-انخفاض حجم البول

عامل خطر رئيسي لحصى الكلى هو حجم البول المنخفض الثابت، قد يكون حجم البول المنخفض ناتجًا عن الجفاف (فقدان سوائل الجسم) من خلال ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو العمل أو العيش في مكان حار أو عدم تناول كمية كافية من السوائل.

-النظام الغذائي

يمكن أن يؤثر طعامك أيضا على فرصة تشكيل الحجر، واحدة من الأسباب الأكثر شيوعا لحصوات الكلى الكالسيوم هو ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول.

قد يكون ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول بسبب الطريقة التي يتعامل بها جسمك مع الكالسيوم.

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خفض كمية الكالسيوم في نظامك الغذائي نادراً ما يتوقف عن تكوين الحجارة.

أظهرت الدراسات أن تقييد الكالسيوم الغذائي يمكن أن يكون ضارًا بصحة العظام وقد يزيد من خطر حصوات الكلى.

يمكن لنظام غذائي غني بالبروتين الحيواني ، مثل لحم البقر والسمك والدجاج ولحم الخنزير ، أن يرفع مستويات الحمض في الجسم وفي البول. مستويات الحمض العالية تجعل من السهل على حصوات أكسالات الكالسيوم وحمض اليوريك.

-أمراض الأمعاء

قد تؤدي بعض حالات الأمعاء التي تسبب الإسهال (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي) أو العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز الهضمي) إلى زيادة خطر تكوين حصوات الكلى بأكسالات الكالسيوم.

-البدانة

السمنة هي عامل خطر يسبب حصوات الكلى، السمنة قد تغير مستويات الحمض في البول، مما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

-أدوية

بعض الأدوية ، ومكملات الكالسيوم وفيتامين C ، قد تزيد من خطر تشكل الحجارة

-تاريخ العائلة

فرصة الإصابة بحصى الكلى أعلى بكثير عند وجود حالات إصابة في العائلة.

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