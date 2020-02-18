تعرف علي أهم أعراض مرض الجدري

الجدري هو فيروس شديد العدوى ومميت ولا يوجد علاج معروف له، وكانت آخر حالة معروفة حدثت في الولايات المتحدة في عام 1949، ولكن بسبب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم، تم القضاء على هذا المرض تماما.

تم إنشاء أول لقاح ضد الجدري عام 1758، ومع ذلك، استمر المرض في إصابة الناس وقتلهم على نطاق واسع لمدة 200 عام أخرى، وطبقت منظمة الصحة العالمية (WHO) معيارًا صارماً للتطعيم من أجل إبطاء معدل الإصابة، حيث وقعت آخر حالة طبيعية معروفة في عام 1977 في الصومال.

بحلول عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه قد تم القضاء على مرض الجدري بالكامل، على الرغم من أن الحكومة والوكالات الصحية لا تزال تعاني من فيروسات الجدري لأغراض البحث.

لم يعد الناس يتلقون لقاحات الجدري الروتينية، ويمكن أن يكون لقاح الجدري آثار جانبية مميتة، لذلك فقط الأشخاص المعرضون لخطر كبير هم الذين يتلقون اللقاح.

ما هي أعراض مرض الجدري؟

تظهر الروايات التاريخية أنه عندما يصاب شخص ما بفيروس الجدري، لم تظهر عليه أية أعراض لفترة تتراوح بين سبعة و 17 يومًا، ومع ذلك، ووفقا لتقرير موقع " healthline" بمجرد انتهاء فترة الحضانة (أو مرحلة تطور الفيروس)، حدثت الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا التالية:

ارتفاع في درجة الحرارة.

قشعريرة برد.

صداع الراس.

ألم شديد بالظهر.

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وجع بطن.

قيء.

ستختفي هذه الأعراض في غضون يومين إلى 3 أيام، ثم يشعر المريض بالتحسن، ومع ذلك ، فكما بدأ المريض في الشعور بالتحسن، يظهر طفح جلدي، ثم يبدأ الطفح الجلدى في الظهور على الوجه ثم انتشر على اليدين والساعدين والجزء الرئيسي من الجسم، وسيكون الشخص شديد العدوى حتى يختفي الطفح الجلدي.

خلال يومين، سيتطور الطفح إلى خراجات مليئة بالسوائل والقيح، ثم تنفجر تلك الخراجات، تاركة ندوب على البشرة ويكون الشخص معديا.

كيف يمكن التقاط الجدري

أحد أسباب الجدري الشديد والمميت هو أنه مرض محمول جوًا، حيث تميل الأمراض المحمولة جواً إلى الانتشار السريع.

السعال أو العطس أو الاتصال المباشر بأي سوائل جسدية يمكن أن ينشر فيروس الجدري، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي مشاركة الملابس أو الفراش الملوثة إلى الإصابة.

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