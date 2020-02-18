دراسة تؤكد أن النسيان اول علامة لبدأ الشيخوخة

كم عدد المرات التي تنسى فيها سبب دخولك إلى غرفة أو صعوبة في تذكر الكلمة التي تريد قولها؟.. يبدأ كثير من الناس في ملاحظة زيادة في النسيان بعد سن الخمسين، والنسيان العادى ليس علامة على وجود مشكلة تتعلق بالذاكرة، وفى هذا التقرير نتعرف على الوقت الذى تبدأ فيه شيخوخة الدماغ، وفقاً لموقع " psychologytoday".

وتشير الأبحاث إلى أنه ينبغي علينا ألا ننتظر حدوث أي مشاكل إدراكية أخرى قبل أن نبدأ في التركيز على الأنشطة الصحية للدماغ.

وغالبية الأبحاث حول صحة الدماغ قد أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وتظهر الأبحاث الجديدة أنه يمكن حتى تعزيز صحة الدماغ في منتصف العمر من خلال المشاركة في أنشطة محددة في العشرينات والثلاثينيات، وهذا يبدأ فعليًا في الانخفاض في سن أصغر من المتوقع.

والتراجعات في الذاكرة والتفكير موجودة في أوائل الثلاثينيات، وتتضح التراجعات في سرعة معالجة المعلومات في منتصف الثلاثينيات.

على الرغم من أن هذه الانخفاضات كانت في البداية خفية، إلا أنها تتفاقم مع كل عقد من الزمان وغالبًا ما تصبح أكثر وضوحًا بعد سن 50 عاماً، في وقت قريب، تصبح "بقع المخ" أكثر وضوحًا.

ويرتبط معدل شيخوخة الدماغ في العشرينات والثلاثينيات بمعدل الشيخوخة التي تظهر على الجسم بعد ذلك.

في دراسة حول "سرعة الشيخوخة" لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 38 عامًا أظهر معدل الشيخوخة المتنبأ به زمنياً انخفاضاً في الإدراك وشيخوخة الدماغ حتى عند بلوغ سن الثامنة والثلاثين.

فما هي أنواع الأنشطة في سن البلوغ التي ثبت أنها تؤثر على صحة الدماغ والأداء المعرفي في منتصف العمر؟

اتبعت سلسلة من الدراسات المبتكرة أكثر من 3000 شاب بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا لمدة خمس وعشرين عامًا. ظهرت العديد من الأفكار القيمة:

مهارات التفكير التالية تساعد على تعزيز عمل الدماغ

-الحكم على صفات الأشياء والأشخاص والخدمات.

-تقييم المعلومات.

-معالجة المعلومات.

-اتخاذ القرارات وحل المشكلات

-التفكير الخلاق والمبدع.

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-تحديث واستخدام المعرفة المتعلقة بالوظيفة.

-تطوير الأهداف والاستراتيجيات.

-جدولة العمل والأنشطة.

-التنظيم والتخطيط وتحديد الأولويات.

أولئك الذين لديهم أعلى مستويات النشاط المعرفي المرتبط بالعمل لديهم سرعة معالجة معلومات أسرع ومرونة عقلية أفضل وبنية دماغ أكثر صحة بعد 25 عامًا.

الأنشطة المعقدة إدراكيا مثل: تعلم لغة جديدة أو مهارة مختلفة تعزز صحة الدماغ بشكل أفضل للناس عبر مجموعة من المستويات الفكرية.

ما هو جيد للقلب جيد للدماغ

كان لدى البالغين الأصغر سناً ممن لديهم صحة أقوى في القلب والأوعية الدموية ومعدلات أعلى من النشاط البدني في العشرينات والثلاثينيات من العمر أداء إدراكي أقوى بعد 25 عامًا من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

تعتبر ممارسة التمارين التي تجلب لك السعادة وسيلة رائعة لزيادة احتمال أن تصبح عادة تستمر مدى الحياة لا تعزز صحة الدماغ فحسب، بل أيضًا الصحة الجسدية والمزاج والنوم ونوعية الحياة.

يرتبط انخفاض مستويات مشاهدة التلفزيون بأداء أفضل لصحة المخ في المستقبل

كان البالغون في العشرينات والثلاثينيات من العمر الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من ثلاث ساعات يوميًا أقل بكثير من سرعة معالجة المعلومات والمرونة العقلية بعد 25 عامًا من أولئك الذين شاهدوا أقل من ثلاث ساعات يوميًا.

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