تنحيف الجسم برجيم القهوة في 3 أيام

تعشق الكثير من السيدات القهوة وتناول كوب منها في الصباح استعداداً ليوم شاقٍّ، سواء في العمل خارج المنزل أو في ترتيب المنزل وإعداد الطعام؛ حيث أثبتت العديد من الدراسات أن القهوة لها تأثير قوي في تنشيط الجسم. وموضوعنا اليوم يتعلق بالوزن الزائد وتأثير القهوة في تنحيف الوزن في أيام عند تطبيق رجيم القهوة، فإذا كنتِ ترغبين في إنقاص القليل من الكيلوغرامات استعداداً لمناسبة معينة؛ ننصحك باتباع رجيم القهوة، وإذا كنتِ ترغبين في تطبيقه مرة ثانية؛ يُراعى أخذ يوم مفتوح بين المرحلتين، ولا ينبغي تطبيقه للمرة الثالثة؛ حتى لا يعود بالضرر على الجسم.

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- تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة القهوة على حرق الدهون بشكل مثالي.

- تعزيز تنحيف الجسم عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية.

- القهوة تعمل بوصفها مدراً للبول، وتزيد إنتاج البول، وتخفض حجم السوائل في الجسم.

- تعتبر القهوة من أهم المكملات المخصصة لحرق الدهون.

- تبطئ القهوة من عملية إنتاج الجلوكوز في الجسم خاصة بعد تناول الأطعمة المليئة بالدهون.



رجيم القهوة لتنحيف الجسم في ٣ أيام

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وجبة الإفطار



- كوب واحد من القهوة السوداء، ونصف ثمرة الجريب فروت، وقطعة من الخبز المحمص، مع 1 ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني.

وجبة بين الإفطار والغداء

- كوب من القهوة التركية.



وجبة الغداء



- شريحتان من الفراخ المشوي مع الخضار السوتيه.

وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء

- فنجان قهوة، وملعقة عصير ليمون.

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وجبة العشاء



- كوب من القهوة السوداء، ومن 1-2 كوب من التونة المعلبة، وشريحة من الخبز المحمص والقهوة السوداء.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار



- قطعة من الخبز المحمص مع الجبن المنزلي وفنجان من القهوة السوداء.

وجبة خفيفة بين الإفطار والغداء

- فنجان القهوة مع قطعة من البسكوت المملح.



وجبة الغداء



- ماكريل وسلطة خضراء.



وجبة العشاء



- 4 قطع من البسكويت المملح، وفنجان صغير من القهوة.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار



- قطعة من الخبز المحمص مع ملعقة صغيرة من المربى وفنجان صغير من القهوة.

وجبة خفيفة قبل الغداء

- كوب من القهوة.



وجبة الغداء



- 2 شريحة سالمون مع الخبز المحمص.



وجبة العشاء



- كوب زبادي وبرتقالة، ثم بعد ذلك تناول كوب من القهوة.

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