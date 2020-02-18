شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طرق علاج حرقة المعدة أثناء الحمل؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 حرقة المعدة مشكلة شائعة خلال أشهر الحمل، وخاصة الأشهر الأخيرة منه. ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين، الأول: التغيرات الهرمونية، والثاني: الضغط الذي يسببه تمدد الرحم. ولا تعتبر علاجات حرقة المعدة مناسبة للحامل، لكن يمكنك اتباع التوصيات التالية:

* تناول العشاء مبكراً، حوالي 3 ساعات قبل النوم. * ارتداء ملابس مريحة، وخاصة أثناء النوم. Advertisements * تقليل حجم الوجبات، وزيادة عددها. * تفادي النوم مباشرة بعد تناول الطعام أو الوجبات الخفيفة. * استخدام وسادتين أثناء النوم لرفع مستوى الرأس لأعلى قليلاً. * الابتعاد عن التدخين السلبي.

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