اعرف الفرق بين مرض "كرون" الذى أصاب حمو بيكا وفيروس كورونا الصينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض في المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، لذا يعرض " الخليج 365" الفرق بين المرضين لعدم الخلط بينهم.

مرض كرون

مرض كرون 1- مرض كرون هو التهاب يحدث في الأمعاء يسبب ألم البطن وفقدان الوزن. مرض كرون 1- مرض كرون هو التهاب يحدث في الأمعاء يسبب ألم البطن وفقدان الوزن. 2- يسبب الاسهال والحمى والم البطن وفقدان الشهية ودم في البراز. 3- الوراثة وضعف المناعة قد يكونا أحد أسباب الإصابة. 4- مضاعفاته تصل إلى انسداد الأمعاء وقرح المعدة وسوء التغذية وصولا إلى سرطان القولون. 5- لا يوجد علاج ويمكن أن تقلل العلاجات الأعراض والتعايش بنظام غذائي معين. Advertisements

فيروس كورونا 1- فيروس كورونا هو فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى دول العالم. فيروس كورونا 1- فيروس كورونا هو فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى دول العالم. 2- يصيب كورونا الجهاز التنفسي خاصة الرئة. 3- يسبب أعراض أهمها الكحة وضيق التنفس والسعال والحمى. 4- مضاعفاته قد تصل للوفاة في حالات المناعة الضعيفة وعدم استجابة الجسم. 5- لا يوجد علاج له لأنه سلالة جديدة ولكن يتم السيطرة على الأعراض وخفض درجة الحرارة في الحجر الصحى.

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