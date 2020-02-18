شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل أدوات التجميل ينقل عدوى فيروسات كورونا والهربس والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل أدوات التجميل من الأمور الشائعة بين الفتيات ولكنها من أخطر العادات السيئة التي تسبب الإصابة بالعدوى والفيروسات الخطيرة ومنها الهربس والأنفلونزا وفيروس كورونا المميت الذى انتشر في الفترة الأخيرة وهو من أبرز أنواع الفيروسات التي تنتقل بالعدوى عن طريق النفس أواستخدام الأدوات الشخصية من الشخص المريض، وحسب ما ذكره موقع " self" فأن هناك 5 أنواع من أدوات التجميل تنقلك العدوى وهى:

5 أدوات تجميل تنقلك العدوى1:أحمر الشفاه

يعتبر أحمر الشفاه واحد من أبرز أدوات التجميل التى تتبادلها الفتيات وتزيد من خطر الأصابة بالعدوى والفيروسات وخصوصا مرض الهربس الذى ينتقل عن طريق الفم ، وفيروس كرونا .

2:كريمات الوجه سواء كريم الترطيب أو الفاونديشن

فاستعمال الكريم لأكثرمن شخص يزيد من انتقال العدوى والأمراض فقد تنتقل العدوى عن طريق اليدين وملامسة الكريم من أشخاص مختلفة.

3:فرش الماكياج

فرش الماكياج من أدوات التجميل الأكثر خطورة حيث تعمل على نقل العدوى والجراثيم من البشرة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، وقد يزيد من خطر الإصابة بفيروس كرونا.

Advertisements

4:الماسكارا

الماسكارا من الأدوات الهامة عند الفتيات وتعمل على انتقال العدوى وتزيد من انتشار الجراثيم والفيروسات من شخص لأخر.

5:ماكينة إزالة الشعر وشفرات الحلاقة

تعتبر ماكينة إزالة الشعر من اخطر الأدوات التي تساعد على انتقال العدوى والجراثيم بسهولة، لذلك ينصح بتجنب تبادلها لانها تسبب انتقال فيروس الايدز ، والتهاب الكبد الوبائى.