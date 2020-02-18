فوائد البردقوش للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:39 مساءً - تتخوف بعض السيدات من تناول البردقوش في الحمل، وتتساءلن كثيراً: هل هناك فوائد لتناول البردقوش في الحمل.

قالت الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، إن الأبحاث تشير إلى أن البردقوش قد يكون له العديد من الفوائد الصحية خصائص مضادة للأكسدة تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا الناتج عن جزيئات ضارة محتملة تسمى الجذور الحرة.

ثبت أن العديد من المركبات في البردقوش، مثل كارفاكرول، لها تأثيرات مضادة للأكسدة.

على وجه الخصوص، قد تساعد في تقليل الالتهابات في جسمك.

وأشارت إلى أن الالتهابات المزمنة في الجسم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، بما في ذلك مرض السكري والسرطان واضطرابات المناعة الذاتية. وبالتالي، فإن تقليل الالتهاب قد يقلل من خطر الإصابة. Advertisements نشاط مضاد للميكروبات البردقوش له خصائص مضادة للميكروبات، الاستخدامات الشائعة تشمل تطبيق زيته الأساسي المخفف على بشرتك لعلاج الالتهابات الفطرية، وكذلك تناول المكملات الغذائية للمساعدة في علاج فرط نمو بكتيريا الأمعاء.

البردقوش للحامل يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي. البردقوش يستخدم تاريخياً لمنع مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة وبعض الأمراض التي تنقلها الأغذية.

كشفت دراسة شملت ستة أعشاب أن البردقوش حارب ضد كلوستريديوم بيرفرينجنز، المرض الشائع المنقول عن طريق الأغذية.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظت دراسة الفئران أن مستخلصها يحمي من قرحة المعدة. تنظيم الدورة الشهرية يساعد البردقوش في تنظيم الدورة الشهرية، وكذلك استعادة توازن الهرمونات لدى النساء غير الحوامل اللائي لديهن دورة غير منتظمة.

قد يساعد أيضًا في علاج متلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS ، وهو اضطراب هرموني له أعراض مثل فترات غير منتظمة وحب الشباب. وجدت دراسة أجريت على 25 امرأة مع متلازمة تكيس المبايض أن شاي البردقوش حسّن من خصائصه الهرمونية وحساسية الأنسولين.

لتجنب المخاطر، التحقق مع مزود الرعاية الصحية قبل تناول أي مكملات عشبية للمساعدة في الحيض.

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