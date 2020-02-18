كيفية الحفاظ على الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 01:39 مساءً - الرضاعة الطبيعية هي سر من أسرار حياة الرضيع حيث تحافظ على مناعته وذكاءه ولها الكثير من الفوائد الجسمية التي لا تعد ولا تحصى، إضافة لفوائدها النفسية حيث تعزز العلاقة بين المولود وأمه، فكيف يمكن الحفاظ على الرضاعة الطبيعية؟

الدكتورة رضوى كامل، اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة، تشير إلى ما يلي بخصوص الحفاظ على الرضاعة الطبيعية:

أخطاء ترتكبها الأم عند رضاعة مولودها

هناك الكثير من الأخطاء التي ترتكبها الأمهات مما يقلل من رضاعة المولود من أمه، ويجعل خطة الرضاعة الطبيعية والحصول على فوائدها الجسمية والنفسية فاشلة ومن هذه الأخطاء:

عدم الاستعداد أثناء الحمل بتدليك الحلمة.

عدم تقديم الرضاعة الطبيعية للمولود بمجرد ولادته وتأخيرها لعدة أيام.

تقديم الرضاعة الصناعية ليلا بحجة أنها مشبعة وتريح الأم وتجعل المولود ينام طول الليل.

هذه هي أهم الأخطاء التي تقع بها الأم مما يفشل الرضاعة الطبيعية ولذلك فعليها إتباع الخطوات التالية للحفاظ على الرضاعة الطبيعية لمدة عامين

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نصائح الرضاعة الطبيعية

أن تحصل الأم على التغذية الجيدة: فيجب أن تحصل الأم على التغذية المتكاملة لكي تكون قادرة على الرضاعة فيجب أن يحتوي طعامها على البروتين سواء من اللحوم أو الأسماك، وكذلك البيض والحليب بشكل يومي، وكذلك أن تنال حصتها من الكالسيوم الذي يكثر في الحليب أيضا واللبن والجبن، ويجب أن تحصل المرضعة على عنصر الحديد من الفواكه المجففة مثل التمر وكذلك من صفار البيض والمأكولات البحرية.

يجب أن تشرب الأم المرضعة الكمية المناسبة من السوائل مثل الماء والحليب والأعشاب الطبية المفيدة التي تزيد من إدرار الحليب مثل الشومر، والبعد عن المشروبات المنبهة التي تؤدي لحدوث المغص والأرق عند الرضيع.

يجب على الأم المرضعة أن تجلس جلسة صحية وسليمة وفي مكان هادئ لكي تكون مهيأة للرضاعة ولتبادل المشاعر مع وليدها وتوثيق علاقتها النفسية به.

يجب على الأم تدليك الحلمة أثناء الحمل بزيت الزيتون لكي لا تبقى غائرة خاصة إذا كانت حاملاَ للمرة الأولى.

عدم تأجيل الرضاعة الطبيعية لبعد الولادة بساعات بحجة راحة الأم بل تقديم ثدي الأم بمجرد الولادة لأنه يساعد على نزول المشيمة وتقلص الرحم وعودته إلى طبيعته.