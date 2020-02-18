قشر الموز يساعدك في الحصول على نوم أفضل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الموز من الفاكهة التي لا تتطلب جهدا في التقشير، وتتمتع بطعمها اللذيذ ومزاياها الصحية الجمة، لكن الجديد أن قشرها يحتوي على كثير من الفوائد للجسم.



وقالت سوسي باريل، خبيرة التغذية الأسترالية، إن تناول قشرة الموز مهم؛ نظرا لما لها من قدرة على تحسين النوم والبشرة، والمساعدة في خسارة الوزن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن باريل قولها إن قشر الموز يساعد في توفير كمية كبيرة من المغذيات التي يحتاجها الجسم، مشيرة إلى أنه يساعد في زيادة كميات الألياف التي تدخل الجسم بنسبة 10%؛ نظرا إلى كمية الألياف الموجودة في قشر الموز.

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وأوضحت أن هذه الفاكهة تساعد الجسم أيضا في الحصول على 20% من فيتامين "ب 6"، و20% من فيتامين "سي"، فضلا عن مزيد من البوتاسيوم والماغنسيوم.

وأوصت خبيرة التغذية بعدم إلقاء قشر الموز في القمامة وتناوله، مشيرة إلى إمكانية طهوه وعدم تناوله بشكله الحالي، معددة الأطباق التي يمكن استخدام القشرة فيها، وهي: المشروبات "السموزي" والمافن وخبز الموز.

وقالت: "إن كنت تفكر في الحصول على أنواع معينة من المغذيات، فربما عليك أن تضع في حسبانك أي قشرة موز يمكنك الاستفادة منها؛ فالقشر ذو اللون الأصفر الفاتح يحتوي على كميات أعلى من مضادات الأكسدة المرتبطة بالعوامل المكافحة للسرطان".

وأضافت: "أما القشور الخضراء فهي غنية بالأحماض الأمينية التريبتوفان، المرتبطة بجودة النوم، فضلا عن المساعدة في دعم صحة الأمعاء".