دراسة: الحليب خالي الدسم يؤخر الشيخوخة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الحليب خالي الدسم يؤدي إلى تأخر الشيخوخة ويساعد على العيش لفترة أطول.



ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة بريجهام يونج أن أولئك الذين يشربون الحليب خالي الدسم الذي لا يحتوي على أكثر من ٠،٣٪ من الدهون قد يبدون أكثر شبابا من أولئك الذين يشربون الحليب كامل الدسم الذي تبلغ نسبة الدهون به ٣،٦٪ أو أكثر.

وحلل العلماء في الدراسة جينات ما يقرب من ٦ آلاف من البالغين في الولايات المتحدة، بعد أن سألوهم عن وجباتهم الغذائية ونوع الحليب الذي يفضلونه.

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ونظروا في طول أجزاء معينة من الكروموسومات تسمى التيلوميرات ويتواجد بها الحمض النووي التي تصبح أقصر مع تقدم العمر، ووجدوا أن الدهون المشبعة في اللبن تمثل ضغطا على الخلايا وتسبب أضرارا وتساهم في موت الأنسجة بالجسم.

وقال العلماء إنه مقابل كل زيادة بنسبة ١٪ في الدهون المستهلكة من الحليب كان ٦٩ زوجا أساسيا من التيلوميرات أقصر لدى البالغين الذين شملتهم الدراسة، أي ما يعادل ٤ سنوات إضافية من الشيخوخة البيولوجية.

ووجدوا أن البالغين الذين يستهلكون الحليب كامل الدسم بانتظام يعانون من نقص ما لا يقل عن ١٤٥ تيلوميرا عن المنتظمين في الحليب خالي الدسم أي ما يعادل ٩ سنوات من العمر.