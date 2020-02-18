فوائد لتناول القرفة.. ما هي؟

الثلاثاء 18 فبراير 2020

القرفة من الأعشاب ذات النكهة القوية، وهي مهمة لصحة الإنسان كونها تحتوي على عناصر غذائية مميزة، لذا يمكن إضافتها إلى الأكلات المختلفة أو تناولها بمفردها كمشروب.



ومن المعروف أن القرفة مفيدة صحيا لتقليل نسبة السكر في الدم والتخلص من أمراض الجهازين الهضمي والتنفسي وحمايتهما، إضافة للعديد من الفوائد يبرزها هذا التقرير.

فوائد القرفة للجسم

1- تنظيم السكر:

أثبتت الدراسات أن القرفة تعمل على تقليل معدل السكر بالجسم وتساعد على تنظيمه، إذ تحتوي على مادة البوليفينول التي تقلل من نسبة السكر من النوع الثاني، إضافة إلى احتوائها على المركبات والبروتينات التي تساعد على زيادة الحساسية لهرمون الأنسولين، ما يؤدي إلى تنشيط البروتينات بالدم ويزيد من امتصاص السكر بالدم.

2- حماية الجهاز التنفسي:

تساعد على حماية الجهاز التنفسي من الكثير من الأمراض، منها البرد والإنفلونزا، إضافة إلى علاج التهابات الحلق؛ لذا يفضل تناول مشروب القرفة الساخن.

3- أمراض الجهاز الهضمي:

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القرفة تساعد على علاج عسر الهضم وحالات القيء والإسهال، إضافة إلى التخلص من اضطرابات المعدة والانتفاخات والغازات التي تصيب البطن، فضلا عن قدرتها على الحفاظ على صحة القولون والتقليل من الحموضة.

4- التقليل من الألم:

تحتوي على مضادات الالتهابات التي تقلل من آلام التهاب المفاصل وتساعد على علاج الصداع، كما أن تناول المرأة القرفة يساعد على التقليل من ألم الدورة الشهرية.

5- تنشيط الدماغ:

تناول مشروب القرفة يساعد على تنشيط الدماغ والمساعدة على تقوية الذاكرة والحماية من الإصابة بمرض ألزهايمر، إضافة إلى التخلص من أعراض التوتر والقلق المستمر.

فوائدها للبشرة

حماية البشرة والحفاظ على نضارتها.

التخلص من حب الشباب والجلد الميت.

زيادة إفراز الكولاجين الذي يحمي البشرة من التجاعيد والشيخوخة.

تساعد على التئام الجروح لاحتوائها على مضادات التهاب.

حماية الشفاه من التشققات وترطيبها بشكل جيد.