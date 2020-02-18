القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني، أن طوكيو ستبدأ في السماح لركاب سفينة "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما بالمغادرة ابتداء من الأربعاء.
ونقلت وكالة بلومبرج عن كاتو، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يكون جميع الركاب قد غادروا السفينة بحلول 21 فبراير/ شباط الجاري.
وقال وزير الصحة الياباني إنه تم أخذ عينات من جميع الركاب على متن السفينة، موضحا أنه سوف يتم نقل من يثبت إصابته بفيروس كورونا الجديد إلى المستشفى.
وأشار إلى أن طاقم عمل السفينة سوف يخضع أيضا للفحص.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة بلغ 454 شخصا حتى الاثنين.
وتعد السفينة حاليا حاملة لأكبر عدد من الاصابات بالفيروس خارج الصين، وكان جرى وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ابتداء من 5 فبراير/ شباط الجاري، عقب ثبوت إصابة راكب، نزل في هونج كونج، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة 454 بـ"كورونا".. ركاب "السفينة الموبوءة" يغادرونها الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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