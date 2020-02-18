فقاعات الحلمة.. تسبب بقعا صفراء وتعمل على سد قناة الحليب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ تعانين من احتقان ومن تسرب حليب الثدي أو انسداد بقنوات الحليب، ثم لاحظتِ ظهور بقع بيضاء أو صفراء على حلمتك، فهذا يعني أنكِ مصابةٌ بما يُعرف بـ "فقاعات الحلمة".

وهي حالة قد لا تكون مزعجة لبعض النساء، إلا أنها من الممكن أن تتسبب بآلام شديد أثناء الرضاعة للبعض الآخر، حيث تبقى هذه البقع لعدة أيام أو أسابيع ثم تختفي.

ولكن ما سبب تكون هذه "الفقاعة" وكيف يمكن علاجها؟

أسباب تكون فقاعات الحلمة

تتشكل هذه البقعة نتيحة انسداد في قناة الحليب، مما يؤدي إلى تكون بثورٍ عن طريق النمو الزائد للجلد أو تكون كيسٍ صغيرٍ مملوءٍ بالحليب، ويحدث هذا غالبًا نتيجة أحد الأمور الآتية:

1- حدوث ضغط على منطقة الثدي بسبب ارتداء حمالة صدرٍ ضيقة جداً.

2- يرضع الطفل بسرعة مما يزيد من الاحتكاك بالحلمة.

3- خميرة أو عدوى بكتيرية

طريقة علاج فقاعات الحلمة؟

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قد تكون فقاعات الحلمة مؤلمة، وتمنع خروج الحليب، لذا إليكِ 5 طرق يمكنكِ فعلها لتخفيف الألم والشفاء بسرعة:

استخدام محلولٍ ملحي

قومي بنقع الثدي المصاب في محلولٍ مكون من كأس ماء دافىء مذوبٌ به معلقتين من الملح الخشن قبل الرضاعة، فهذا سيساعد على فتح قناة الحليب.

الضغط بقطعة قماش

بعد نقع الصدر بالمحلول الملحي، ضعي قطعة قماش في ماءٍ دافئ، ثم قومي بالضغط على الحلمة لمدة 10 دقائق.

مسح الفقاعة بعناية

باستخدام منشفةٍ مبللة افركي المنطقة بعناية، ومن ثم قومي بكشط النطفة بأظافر الأصابع النظيفة بشكل لطيف، وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة غير ضرورية، إذ أنَّ الخطوة الأولى والثانية يجب أن تكونا كافيتين لفتح النطفة.

الاستعانة بالطبيب

تأكدي من الرجوع إلى طبيبك بعد تطبيق الحرارة، لأنه سيحاول شفطها لإزالة الانسداد الحاصل في الثدي.

بعد العلاج

حافطي على نظافة نطلقة الصدر وخاصة الحلمة باستخدام صابون غير معطر بعد الرضاعة، وقومي أيضاً بفرك الحلمة باستخدام مرهمٍ مضاد حيوي بعد استشارة طبيبك، وكرري هذه الخطوات حتى تختفي النطفة تماماً.

أخيراً لا تحاولي فتح النفطة بنفسك عن طريق إبرة، لأنها من الممكن أن تسبب عدوى، قومي بزيارة طبيبك ليزيلها في بيئة معقمة، وفي حال شعرتِ بالألم الشديد ولم يختفي لفترةٍ فعليكِ ايضاً زيارة الطبيب.