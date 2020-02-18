علماء يكشفون أهمية تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام

أجرى الباحثون تجارب على الأشخاص الذي ينظفون أسنانهم والأوقات المختلفة لهذه العملية، وكشفوا لماذا لا يجب تنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام.وأشار الخبراء إلى أنه يوجد في تجويف الفم العديد من البكتيريا، وهي تتكاثر باستمرار وتتراكم على الأسنان. ومع التنظيف غير المنتظم للأسنان، يكون تأثير البكتيريا سلبيا على الفم والجهاز المناعي، الأمر الذي يؤدي إلى بعض التقرحات والاتهابات.

وأظهرت الدراسات إلى أن أفضل وقت لتنظيف الأسنان هو في فترة الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، حيث بهذا يتم تنظيف الرواسب (القلح) المتراكم خلال فترة الليل.

ولا ينصح الخبراء بتنظيف الأسنان مباشرة بعد الطعام بفرشاة الأسنان، كون المينا تكون لينة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجريحها، وفق موقع "وان". وفي وقت سابق، حذر الخبراء من تنظيف الأسنان باستخدام خيوط التنظيف لما تحتويه من مركبات ضارة.

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