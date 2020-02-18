شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان حمو بيكا إصابته بكرون.. ماهو المرض وأسباب الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار المطرب الشعبى حمو بيكا جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب مرضه وإصابته بمشاكل عديدة في الأمعاء وصرح أنه اكتشف أخيرا سبب آلامه وأنه يعانى من مرض "كرون"، وهوعبارة عن مرض التهاب الأمعاء يسبب ألم شديد في الجهاز الهضمى يصاحبه اضطرابات والشعور بالتعب الشديد.

يوضح "الخليج 365 " فى التقريرالتالى ما هو مرض كرون الذى أصيب المطرب الشعبى حمو بيكا، وذلك وفقا لما ذكره موقع crohnscolitisfoundation :

داء كرون هو مرض يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون ويسبب ألم شديد في البطن ومن أبرز أعراضه :



أعراض داء كرون1: ألم شديد في البطن والشعور بالتعب والارهاق الشديد. أعراض داء كرون1: ألم شديد في البطن والشعور بالتعب والارهاق الشديد.

2: إسهال شديد ومستمر.

3: ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

4: ظهور دم في البراز.

5: ظهور تقرحات في الفم.

6: فقدان شديد في الشهية وانقاص الوزن.

7: قد تظهر بعض العلامات على الجلد ومنها الالتهابات الشديدة .

8: التهابات شديدة في القناة الصفراوية والكبد.

ولا يوجد سبب محدد للإصابة بمرض كرون ولكن هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة به وهى :

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عوامل تزيد من خطر الاصابة بداء كرون عوامل تزيد من خطر الاصابة بداء كرون 1: العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بداء كرون، أي إصابة أحد أفراد الاسرة بداء كرون مما ينتقل للأبناء

2: التدخين، يعتبرالتدخين من أبرز العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بداء كرون.

3: وجود خلل في الجهاز المناعى يعرضك للإصابة بداء كرون.

4: أثبتت بعض الدراسات أن أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة لداء كرون.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تعرضك للإصابة بداء كرون الذى يصيب الجهاز الهضمى.

في حالة إهمال علاج داء كرون يسبب ذلك مضاعفات شديدة على الصحة ومنها



1: يسبب انسداد في الأمعاء.

2: ظهور القرح والالتهابات الشديدة في المعدة.

3:الإصابة بالناسور.

4:شق شرجى.

5:في بعض الحالات قد يسبب سرطان القولون.

لذلك ينصح بزيارة الطبيب فورا عند حدوث أي من الأعراض السابقة لتشخيص الحالة وعلاجها قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة تؤثرعلى الصحة.