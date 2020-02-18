لو عايز تخس ..تجنب 8 عادات غير صحية تمارسها فى الصباح تسبب زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سئمت من عدم القدرة على إنقاص وزنك على الرغم من الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام؟، قد تكون ارتكبت خطأ في مكان ما في خطة فقدان الوزن، إذا قوبلت جهود إنقاص الوزن بأي نتيجة إيجابية على الإطلاق، فهناك فرصة في تجنب اتباع الممارسات الخاطئة في بداية اليوم، يعتبر النظام الغذائى والتمرينات فكرة جيدة، لكن الوقت قد حان لحل هذه الأخطاء الصباحية.



عدم شرب الماء

تعرف على أهم العادات الصباحية التي تسبب زيادة الوزن1. عدم شرب الماء

عدم شرب كمية كافية من الماء في الصباح يؤدى الى زيادة الوزن، لتعزيز إنقاص وزنك، من أفضل الطرق وأسهلها بدء يومك بكوب أو كوبين من الماء الدافئ، إن شرب الماء الدافئ في الصباح سيساعد في تطهير نظامك ويزيد من عملية الأيض، كما سيساعد في تقليل شهيتك وتناول السعرات الحرارية في بعض الناس، وبالتالي، ابدأ يومك مع كوب من الماء الدافئ والبقاء رطبًا طوال اليوم لتعزيز فقدان الوزن بشكل أسرع.



تناول الاطعمة المصنعة والمقلية

2.تناول الأطعمة المصنعة للإفطار

يعد تناول الأطعمة المصنعة للإفطار من أكثر أخطاء الإفطار شيوعًا التي يرتكبها العديد من الأفراد، فالإقبال على الأطعمة المقلية والمصنعة سوف يعوق خطة النظام الغذائي الخاص بفقدان الوزن، حيث يتم تحميلها بكميات زائدة من السكر والملح والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة غير صحية في الوزن وتعيق عملية التخلص من الوزن الزائد، هذه الأطعمة المصنعة تزيد من الرغبة الشديدة لديك وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، بدلاً من ذلك، احصل على بدائل صحية مثل الفواكه ودقيق الشوفان والمكسرات.



عدم الافطار

3. عدم تناول وجبة الإفطار

هي أهم وجبة في اليوم، يعزز مستويات الطاقة لديك مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز، يعد تخطي وجبة الإفطار خطأً آخر في الصباح، فهو يفسد عملية الأيض ويبطئ عملية حرق الدهون في الجسم، إذا تخطيت الإفطار، فمن الأرجح أن تتخذ قرارات سيئة بشأن عادات الطعام خلال اليوم، أيضا، تناول وجبة الإفطار جيدة لأنها تقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويمكن أن يساعد في منع الرغبة الشديدة غير الصحية.



تناول القليل من الاطعمة الصحية فى الافطار

4.تناول القليل جدًا من الإفطار

من أسوأ عادات الصباح التي يمكن أن تؤثر على زيادة الوزن تناول وجبة إفطار منخفضة في العناصر الغذائية، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار المثالية على ما بين 500 إلى 600 سعرة حراري، بما في ذلك المواد الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتين ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، ستساعدك هذه العناصر الغذائية في فقدان الوزن.

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5. تأخير تناول وجبة الإفطار

يمكن أن يؤدي تأخير وجبة الإفطار لفترة طويلة إلى زيادة الوزن، حيث يحتاج الجسم إلى الطاقة لتنشيط وظائفه، أيضًا، تشعر معدتك بأنها فارغة وتزيد من إنتاج العصائر الحمضية استجابة لذلك، مما قد يؤدي إلى التهاب وأعراض التهاب المعدة، لذا، تناول الطعام خلال أول ساعتين من القيام من النوم.

6. عدم ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد تمارين الصباح الباكر على حرق المزيد من السعرات الحرارية ومن المحتمل أن تمنع زيادة الوزن، وفقا لدراسة، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في الصباح على معدة فارغة الناس على حرق المزيد من الدهون في الجسم والمساهمة في فقدان الوزن، يمكن أن يكون روتين التمرين لديك أي شيء يتراوح بين المشي والجري والقفز والركض.



النوم كثيرا

7. الإفراط في النوم

الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميا يعتبر جيدا للصحة، لكن النوم أكثر من 10 ساعات في اليوم، يزيد من مؤشر كتلة الجسم، يؤدي الإفراط في النوم إلى تأخير توقيت الإفطار وسوف ينتهي بك الأمر في تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر، مما سيؤثر بشكل أكبرعلى عملية الأيض" الحرق "، التي ستبدأ في وقت لاحق من اليوم.



عدم التعرض لاشعة الشمس

8. عدم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس

أظهرت الدراسات أن الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس في الصباح، تعتبر صحية ويمكن أن توفر الطاقة للجسم مع زيادة نشاط التمثيل الغذائي.

وقال موقع" boldsky "، إن تغيير عاداتك الصباحية من خلال الاستيقاظ عندما ينطلق المنبه، وشرب المزيد من الماء، وتناول وجبة فطور متوازنة، والحصول على أشعة الشمس، يمكن أن يساعد فى إحداث فرق كبير في خفض الوزن.