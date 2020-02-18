شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض نقص الحديد والأطعمة الغنية به؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الحديد من العناصر المهمة للجسم، التي تكون ضرورية لإنتاج الهيموجلوبين بالدم، ما يؤدي إلى الوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم، ولهذا من المهم الحرص على تناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد، لنتعرف فيما يلي على أعراض نقص الحديد في الجسم، وأبرز الأطعمة الغنية بعنصر الحديد.



أعراض نقص الحديد

الشعور بالتعب الشديد وهذا بسبب نقص الهيموجلوبين.

الشحوب في لون الجلد الذي يدل على انخفاض مستويات نقص الحديد.

تغير لون اللثة والشفاه والأظافر.

الإصابة بضيق التنفس، وهذا نتيجة نسبة الهيموجلوبين المنخفضة التي ينتج عنها عدم القدرة على نقل الأكسجين إلى عضلات الجسم.

الصداع والدوخة المستمرة التي تكون إحدى علامات نقص الحديد لعدم وصول الأكسجين إلى الدماغ.

الإصابة بالخفقان الشديد بالقلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وهذا أيضاً لقلة وصول الأكسجين إليه، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل أو التضخم في القلب.

إصابة الشعر والبشرة بالجفاف وتعرض الشعر إلى التساقط الشديد.

الأشخاص المصابون بفقر الدم ونقص الحديد بالجسم يكونون أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

يصاب مريض فقر الدم بالتوتر الشديد والقلق.

برودة اليدين والقدمين بشكل مستمر.

تكرار حدوث العدوى بالأنفلونزا والبرد نتيجة ضعف المناعة بالجسم الناتج عن نقص الحديد.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

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ضعف الشهية.

بطء النمو لدى الطفل.

التعرض إلى الكثير من المشاكل السلوكية.

ضعف التركيز.

سرعة الإصابة بالعدوى.

وجود صعوبات في التعلم.

سرعة التنفس.

أطعمة تحتوي على الحديد

1. البقوليات

تحتوي البقوليات على نسبة كبيرة من الحديد، التي تساعد على التقليل من نسبة الإصابة بأمراض فقر الدم، ومن أهم أنواع البقوليات العدس وفول الصويا والفاصولياء، مع الحرص على وجودها في النظام الغذائي.البقوليات

2. الخضراوات الورقية الداكنة

تعد الخضراوات الورقية الداكنة وعلى رأسها السبانخ من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهي تساعد على تقوية نسبة الهيموجلوبين بالدم، والخرشوف الطازج أيضاً يعد من الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، خاصة عند تناوله طازجا.الخضراوات الورقية الداكنة

3. المحار

يحتوي المحار على أهم العناصر الغذائية منها الحديد، بالإضافة إلى البروتين، ولهذا يجب الحرص على تناوله للمساعدة على علاج نقص الحديد بالجسم.المحار

4. فول الصويا

فول الصويا مهم جداً لمن يعاني من نقص الحديد، وهذا لتوافر نسبة كبيرة من الحديد به، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم، الذي يعد من العناصر التي تساعد على امتصاص الحديد بالجسم.فول الصويا

5. الزيتون

يعد الزيتون أحد المصادر المهمة للحديد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية، والعديد من أنواع الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة.الزيتون لعلاج نقص الحديد

6. التوت

الكمية التي توجد من الحديد في التوت تساعد على الوقاية من الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد بالجسم، إلى جانب أن التوت مصدر جيد لفيتامين ج، ومضادات الأكسدة الطبيعية التي تسهم في الوقاية من الكثير من الأمراض.