ما هي أعراض نقص "فيتامين ب 12"؟

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

يعتبر "فيتامين ب 12" من الفيتامينات الضرورية للصحة، لأنه يساعد الجسم في أداء كثير من العمليات المهمة؛ منها تحويل الطعام إلى جلوكوز يمد الجسم بالطاقة، كما أنه مهم جداً لتكوين خلايا الدم والتمثيل الغذائي للخلايا ووظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي.



وقد يسبب نقص "فيتامين ب 12" كثيرا من المشاكل الصحية، التي تتراوح بين المشاكل البسيطة؛ مثل الإرهاق والتعب والمشاكل الأكثر تعقيداً مثل الإصابة بتغيرات عصبية دائمة لا علاج لها.

أعراض نقص فيتامين ب 12:

الشعور بالوخز بأصابع الأطراف مع التنميل، الذي يكون ناتجا عن ضعف الدورة الدموية نتيجة نقص فيتامين ب 12 بالجسم.

ظهور أعراض الاكتئاب مع الضعف في الذاكرة، والتعرض إلى مشكلات عصبية ونفسية.

يشعر من يعاني من نقص "فيتامين ب 12" بالصعوبة في التنفس عند المشي أو الحركة.

الشعور بالإجهاد عند بذل أي مجهود ولو كان بسيطاً.

اضطرابات الجهاز الهضمي، والشعور بالألم في المعدة.

الإصابة بالأرق الذي يتسبب في عدم القدرة على النوم بشكل جيد.

فقدان الشهية والإصابة بالنحافة.

الإصابة بالكسل والخمول.

حدوث نبضات قلب سريعة.

الشحوب في الوجه.

زيادة نسبة الإصابة بمرض ألزهايمر.فوائد فيتامين ب12

فوائد "فيتامين ب 12"

من الفيتامينات المهمة التي تساعد في تقوية الذاكرة، ما يساعد في الوقاية من النسيان.

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يسهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم، ما يساعد في الوقاية من الإصابة بفقر الدم وأمراض الأنيميا.

يعتبر من أهم الفيتامينات التي تساعد في التخلص من الألم، وهذا لأنه من مضادات الالتهابات القوية.

حماية الأظافر من الضعف والتكسر.

يحمي الجنين خلال فترة الحمل من التعرض إلى العيوب الخلقية، فضلاً عن الحماية من الإجهاض والولادة المبكرة.

الوقاية من هشاشة العظام حيث إنه يحمي العظام ويقويها.

حماية العين من التعرض إلى تلف العصب البصري والضمور البقعي في العين.

يقي من التعرض لأمراض القلب، ما يساعد في الحماية من الجلطات وتصلب الشرايين.

الاهتمام بالشعر والوقاية من جفافه وتساقطه وتقصفه.

الوقاية من الإصابة بمرض سرطان البنكرياس.

مصادر "فيتامين ب 12"

السردين وسمك السلمون من أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من "فيتامين ب 12".

اللحم البقري يوفر للجسم النسبة التي يحتاجها من "فيتامين ب 12".

سمك التونة من أفضل الأسماك التي تمد الجسم بـ"فيتامين ب 12" .

تناول الحليب ومنتجاته من الأمور المهمة التي تساعد في إمداد الجسم بـ"فيتامين ب 12".

البيض يوفر الاحتياج اليومي من "فيتامين ب 12"، حيث إنه يوفر نحو 22 % من الفيتامين.