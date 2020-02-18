اليابان تختبر عقارا للإيدز في علاج "كورونا"

تستعد اليابان لاختبار عقار خاص بفيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعلاج فيروس كورونا الجديد قريبا.

Advertisements

وقال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الثلاثاء: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص بفيروس إتش.آي.في لعلاج فيروس كورونا الجديد".

لكن سوجا، وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية، لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.

وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، وأكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.