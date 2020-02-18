ارتفاع إصابات "كورونا" في كوريا الجنوبية لـ31

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي، الثلاثاء، تسجيل إصابة امرأة كورية جنوبية، 61 عاما، لم يسبق لها السفر إلى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.
وأظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المريضة أنها مصابة بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب سيؤول.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الثلاثاء، قد أعلنت أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد ارتفع إلى 1868 حالة.
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