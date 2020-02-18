ومن الأكل ما قتل.. روسية تموت في مسابقة تناول الفطائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقيت فتاة روسية حتفها اختناقاً أثناء مسابقة لتناول الفطائر في بلادها، إذ حاولت أكل 3 قطع دفعة واحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولفظت إلكسندرا يودينا، البالغة من العمر 23 عاماً، أنفاسها وسقطت على الأرض فيما كان فمها لا يزال مملوءاً بالفطائر، وهرع أصدقاؤها لمساعدتها لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.

وأظهرت الصور المروعة للحادث، محاولة ألكسندرا التوجه إلى المرحاض لكنها لم تتحرك سوى بضع خطوات وسقطت على الأرض وسط محاولات من أصدقائها لإنقاذها.



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وقالت إحدى صحف موسكو إن ألكسندرا، المعروفة لأصدقائها باسم "ساشا"، والتي أثبتت الفحوصات إصابتها بسرطان الدم قبل 6 أشهر، أخبرت أصدقاءها أنها تريد أن تستغل كل فرصة للاستمتاع بما تبقى لها من حياتها.

وذكرت التقارير أن ساشا لم تكن تخطط للمشاركة في مسابقة للأكل عندما خرجت، السبت، ولكنها انضمت إليها عندما بدأت.

وأظهرت اللقطات ألكسندرا وهي تحاول وضع اثنين من الفطائر في فمها مرة واحدة بعد تناول الأولى، مما تسبب في اختناقها.