وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي ليو تشى مينج مدير مستشفى ووتشانج في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، جراء الإصابة بالفيروس.

وأفادت خدمة "تشاينا نيوز سيرفيس" الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني "ويبو"، بأن "ليو تشى مينج" أصيب بالفيروس الذي أصاب حتى الآن أكثر من 72 ألف شخص في أنحاء الصين.

وتأتي وفاة ليو، في الوقت الذي يعاني فيه مزيد من العاملين في المجال الطبي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس.

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وأبلغت الصين الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 1700 عامل في المجال الطبي، وتوفي 6 على الأقل.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية اليوم الثلاثاء.

كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا بعد تسجيل 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.