شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الطاقة السلبية على حياتك وصحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض للضغط النفسي والقلق المستمر،وتعرضك للطاقة الشلبية بشكل مستمر قد يكون سببا فى زهد البعض عن الحياة نتيجة لسيطرة المشاعر السلبية على روحهم ، فليس من الطبيعي أن يتحمل الشخص المشاعر الحامل للكره والحب والقلق والحزن والخوف والعصبية معا ، وهناك العديد من التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الشخص نتيجة لسيطرة الطاقة السلبية علي الجسم، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " facty".

وأوضح التقرير، أن المشاعر السلبية التي يتكون منها الطاقة السلبية، تعرض حياة الأشخاص للخطر، فهناك دراسات متعددة توضح أن التعرض للمشاعر السلبية للوالدين تؤثر على الأطفال، وترتبط البيئة المنزلية السلبية في السنوات الثلاث الأولى للطفل وتزيد من فرص تعرض الطفل لنقص النمو، فأشارت بعض الدراسات أن تعرض الأم للمشاعر السلبية تتسبب في التعرض للتأثيرات العاطفية والنفسية علي الأطفال خلال مرحلة الطفولة، ومن المتعارف عليه أن الأطفال يأخذون العديد من خصائص آبائهم من خلال العوامل البيئية ، الإيجابية والسلبية على حد سواء.

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كما أشار التقرير، أن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة يكون لهم تأثير نفسي سلبي كقلق أو اكتئاب، وذلك نتيجة للأمراض المزمنة المصابون بها كالغدة الدرقية أو السكر أو القلب أو ارتفاع ضغط الدم، ووجدت إحدى الدراسات أن تطور الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بأمراض طبية يؤثر سلبًا على نتائجهم البدنية.

وأكد التقرير، أن الإصابة بالطاقة السلبية في العمل تزيد من فرص التعرض لمشاكل نفسية، لأنهم يكونون غير راغبين في العمل مع الأخريين، ويفضلون العمل بمفردهم، وهذا الأمر يعد من الأمور التي تتسبب في انخفاض المشاركة في العمل، فوجدت دراسة في مجلة Journal of Advanced Nursing أن الموظفين الذين عملوا في نوبات عمل عانوا من ضائقة نفسية وانخفاض مشاركة العمل.