شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تحذيرية لاكتئاب ما بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعانى النساء بعد الولادة من الضغط النفسى بسبب عدم النوم وهذا هو ما تشعر به عند إنجاب طفل جديد، وفي حوالي 10٪ من الأمهات يصابون باكتئاب ما بعد الولادة، إضافة إلى مشاكل الأطفال حديثي الولادة من الرضاعة والمغص.

ووفقاً للموقع الطبى الطبى الأمريكي "WebMD"، إذا كنت أحدهم، فقد لا تعرف حتى أنك مكتئب، وقد تعتقد أنك تشعر مثل جميع الأمهات الجدد، والشعور بالتعب أمر طبيعي مع الأطفال حديثي الولادة لكن الحزن أو اليأس ليس كذلك.

إذا كنت تعاني من بعض علامات الإنذار المبكر للاكتئاب بعد الولادة ، فتحدث إلى طبيبك على الفور، وكلما بحثت مبكراً عن العلاج ، كلما بدأت في الشعور بالتحسن مرة أخرى. علامات اكتئاب ما بعد الولادة 1- الحزن أو الذنب يستهلك أفكارك

الشعور بالضيق مرة واحدة هو أمر طبيعي، ولكن إذا كنت تعانين من نوبات بكاء متكررة، أو كنت تشعرين في كثير من الأحيان بعدم الرضا عن كونك أم، فقد تكون هذه من بين أولى علامات الاكتئاب بعد الولادة.

2- تفقدين الاهتمام بالأشياء التي تستمتعى بها

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هل تضحكين على الكوميديا الرومانسية المفضلة لديك؟ هل أنت مهتمة في أن تكون حنونة مع شريك حياتك؟ ماذا عن الأطعمة المفضلة لديك؟ هل تستمتعى بها؟ هل تأكلين على الإطلاق؟ إذا قلت لا ، تحدثى إلى طبيبك حول هذه التغييرات في المزاج والعادات.

3- لديك مشكلة في اتخاذ القرارات

إذا كنت لا تستطيعين أن تقررى ما إذا كنت تريدين الخروج من السرير أم لا أو الخروج في نزهة ، فقد تكون هذه علامات مبكرة على اكتئاب ما بعد الولادة.

4- أنت قلقة أنك لن تكونى أم جيدة

القلق شائع بين الأمهات اللائي يصاب أطفالهن بمرض أو سابق لأوانه أو يولدون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن إذا لم يكن هذا هو وضعك، فإن وجود شكوك مستمرة حول نفسك كأم قد يعني شيئًا آخر.