أكثر من 1800 حالة.. الصين تعلن حصيلة جديدة لعدد وفيات كورونا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين،الثلاثاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد تخطى 1800 حالة.



وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الوفيات في إقليم هوبي بلغ 1789 شخصًا بعد تسجيل 93 وفاة جديدة، فيما سجلت 1807 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

وكانت اللجنة قد أعلنت، الإثنين، أن عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد 100 حالة، الأحد.

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وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد، الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70 ألفا و548 شخصا.

وسجلت مقاطعة هوبي أيضا 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأحد، كما أُعلن تعافي 1016 مصابا بالفيروس.

خارج الصين القاريّة تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، وتم إحصاء حوالى 600 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في حوالى 30 بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا.

كما سجلت فرنسا أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كورونا الجديد "كوفيد-19" بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في فترة 2002-2003.