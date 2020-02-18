شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. «آبل» تخفض توقعاتها لإيرادات الربع الأول من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة «آبل» عدم قدرتها على تحقيق توقعاتها لإيرادات الربع الأول من عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقالت الشركة، الاثنين، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الفيروس الجديد أدى إلى انخفاض إنتاج «آيفون» ومبيعاته حول العالم. أضافت الشركة أنها ستواجه خسائر فادحة، لأن المعروض من هواتفها الذكية سيتضرر نظرًا لتراجع الإنتاج.

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