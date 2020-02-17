الصين تدعو متعافي "كورونا" إلى التبرع بالبلازما

طلبت السلطات الصينية، الإثنين، من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس "كورونا الجديد" التبرع بالدم بهدف استخراج البلازما منه لاستخدامها في علاج مرضى لا يزالون في حال خطرة.

وقال جيو يانهونج، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي: "أطلب ممن تعافوا أن يتبرعوا بالبلازما، عبر قيامهم بذلك، يعيدون الأمل لمن هم في حال خطرة".



وأشارت سون يانرونج، من المركز البيولوجي في وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى أنه تم نقل البلازما إلى 11 مريضاً في ووهان، بؤرة الفيروس، الأسبوع الماضي، مضيفة: "عاد أحدهم إلى بيته، وآخر بات قادراً على النهوض والسير، والآخرون على طريق الشفاء".

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وذكر المسؤول في مستشفى بكين الجامعي، وانج كيكيانج، أن المتبرعين بالبلازما سيخضعون لفحص مسبق للتأكد أنه من غير الممكن أن ينقلوا الفيروس.

وتأتي هذه الدعوة غداة إعلان مختبر رسمي حصوله على نتائج إيجابية لاختبارات سريرية أجريت في هذا الإطار في مستشفى بووهان.

وأكدت مجموعة "تشاينا بايوتيك" في منشور على شبكة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي أن مرضى خضعوا لعمليات نقل بلازما "تحسنت حالتهم خلال 24 ساعة".



وتسابق مختبرات الأدوية الوقت لتطوير علاج ولقاح للفيروس الذي أصاب أكثر من 70500 وأودى بأكثر من 1770 شخصاً في الصين.

ويحتوي بلازما المصابين السابقين بالفيروس على أجسام مضادة يمكن استخدامها لخفض عدد الفيروسات في أجسام من هم في حال خطيرة.

