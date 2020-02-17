القضاء الألماني يرفض إجبار المرضى على العلاج بالكهرباء

رفضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا أن تجيز إخضاع مريض جبراً لعلاج كهربائي، وذلك في تعليق على قضية خاصة بمريض مصاب بانفصام الشخصية، أراد الأطباء المعالجون علاجه بالكهرباء.

ويقوم الأطباء خلال هذا الأسلوب العلاجي المعروف بـ"التخليج الكهربائي"، أو الصدمة الكهربائية، باستثارة نوبة من التشنج في مخ المريض، وذلك من خلال الحث الكهربائي، تؤدي إلى تغيرات كيميائية في الجهاز العصبي.

وتعد هذه الطريقة هي أفضل علاج لحالات اكتئاب شديدة بعينها، ولكن ليس هناك إجماع عليها بين الأطباء المعنيين، بالنسبة لحالات انفصام الشخصية.

وقضت المحكمة بعدم جواز إجبار مريض على التداوي بإحدى الطرق العلاجية أو الأدوية إلا إذا كان هناك إجماع علمي واسع على الأسلوب العلاجي المراد استخدامه مع المريض.

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وعولج الشاب (26 عاما) أكثر من مرة في مصحة نفسية، ضد إرادته، باستخدام أدوية مختلفة، ولكن دون أن يحقق العلاج نجاحا كبيرا.

ولكن المحاكم المختصة بمدينة هايدلبرج سمحت للطبيب النفسي المتابع لحالة الشاب، بالسماح للأطباء باستخدام العلاج الكهربائي، حتى ولو قسرا، إذا اضطر له.

ولكن المريض وأمه طعنا على هذه الأحكام ونجحا في الحصول على هذا الحكم الذي أعلنته المحكمة، الإثنين.

وفقا للقانون فإن من حق المتابع السماح باستخدام علاج إجباري فقط إذا كان هذا العلاج "ضروريا للمريض المتابَع لتجنب ضرر صحي هائل".

وقالت المحكمة إن مثل هذا الإجماع يمكن أن يتضح من خلال التوصيات العلمية الصادرة عن المجلس الاستشاري للغرفة الاتحادية للأطباء في ألمانيا، على سبيل المثال، أو من خلال المعايير الطبية، ولكن الآراء والتوصيات التي تلقتها المحكمة بشأن ما يعرف بـ"علاج التخليج الكهربائي" لا توشي بمثل هذا الإجماع.

ورأت المحكمة الألمانية في الحكم أن العلاج لا يصبح ضروريا بهذا الشكل، إلا إذا كان هناك توافق بين الخبراء المختصين بشأن هذا العلاج.