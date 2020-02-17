وزيرة الصحة الفرنسية تغادر منصبها بالدموع.. وموقعها يتعرض للقرصنة

غادرت وزيرة الصحة الفرنسية، أنيس بوزين منصبها، معلنة استقالتها والدموع تملأ عينها، استعداداً لخوض سباق الانتخابات البلدية في باريس باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحاكم) بعد انسحاب مرشح الحزب بنجامان جريفو إثر فضحية جنسية، فيما طمأن وزير الصحة الجديد أوليفيه فيران الفرنسيين بمواصلة جهود بوزين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقبل نحو شهر من الانتخابات البلدية، أبدت وزيرة الصحة السابقة مشاعرها العميقة في حفل تسليم الوزارة لخليفتها أوليفييه فيران، لتتفرغ لرئاسة قائمة "حزب الجمهورية للأمام" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لانتخابات البلدية المقررة 15 مارس/آذار المقبل، بدلاً من بنجامين جريفو الذي كان مرشحاً قبل أن يتم تسريب مقاطع جنسية له تسببت في اعتزاله الحياة السياسية، بحسب مجلة "لونوفل أوبسيرفاتور" الفرنسية.

وبناءً على اقتراح من رئيس الوزراء إدوارد فيليب في نهاية أسبوع من المفاوضات المكثفة، وضع ماكرون "حداً" للجدل بتكليف بوزين، وإعفائها من وزارة الصحة.

وفي محاولة لطمأنة الفرنسيين حول خطر وباء كورونا المستجد الذي يواجه بلاده، قال فيران لمحطة "فرانس 1": "يظل وباء فيروس كورونا الجديد الأولوية الأولى لوزارة الصحة، وذلك بعد الجهود التي قامت بها بوزين خلال الفترة الماضية".





وأعلنت فرنسا إصابة 12 مريضاً بفيروس كورونا المستجد، بينما توفى أحدهم وهي حالة الوفاة الأولى في أوروبا.

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وأوضحت المجلة الفرنسية أن الوزيرة السابقة شاركت الفرنسيين بجميع المعلومات المتاحة بكل شفافية، كما واصلت تقديم تقارير منتظمة عن الوضع منذ انتشار المرض خارج الصين، في ديسمبر/كانون الأول.

وقبل مغادرة منصبها، قالت بوزين: "لقد تأكدت من أن كل شيء سيسير على ما يرام"، مضيفة أن الإجراءات "المتخذة في الأسابيع الأخيرة أثبتت فعاليتها وأن النظام الصحي الفرنسي قادر على استيعاب أي مخاطر محتملة".

وفي سياق متصل، بعد ساعات من إطلاق بوزين حملتها للانتخابات البلدية، تعرض الموقع الرسمي للحملة buzyn2020.fr للقرصنة لصالح رئيسة بلدية باريس الحالية أن هيداليجو، والمرشحة للانتخابات المقبلة.

وذكرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن الصحفي بمجلة "بابليك سينا" المتخصصة في شؤون مجلس الشيوخ والبرلمان، لاحظ أن الموقع المخصص لأنيس بوزين buzyn2020.fr تم قرصنته، وبالدخول عليه يتم التوجيه إلى صفحة المرشحة الاشتراكية أن هيداليجو.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أنه "تم شراء عنوان URL في الساعة السادسة مساء الأحد، وبعد ساعات فقط من إعلان ترشيحها للانتخابات البلدية في باريس تم قرصنة الموقع.

وتواصلت الإذاعة الفرنسية مع رئيس البلدية المنتهية ولايتها أن هيداليجو، للتعليق على الواقعة ولكنها نفت تماماً أي صله لها بأي نشاط سيبراني، مؤكدة أن الأمر خارج سيطرتها.

وتابعت الإذاعة الفرنسية: "لسوء الحظ بالنسبة لمرشحة الجمهورية إلى الأمام، فإنها لن تستطيع استعادة موقعها مرة أخرى".