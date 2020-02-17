إجلاء 300 أمريكي من "سفينة كورونا" باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، 300 أمريكي من سفينة سياحية تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان، وسجلت إصابات بين ركابها بفيروس "كورونا" الجديد، تزامناً مع استمرار تفشي العدوى في الصين.

ورحل الركاب في طائرتين وصلت إحداهما إلى كاليفورنيا، فيما ينتظر وصول الثانية إلى تكساس، ويخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وهي المدة القصوى لحضانة الفيروس بدون ظهور عوارض.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الفحوصات أثبتت إصابة 14 شخصا بين الركاب الذين تم إجلاؤهم، موضحة أنهم عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم، وكذلك نقل 40 أمريكياً آخرين للعلاج في اليابان لإصابتهم، وكان على متن السفينة 350 أمريكياً لكنهم لم يوافقوا جميعاً على المغادرة.

ووفقاً للسلطات الصينية، أودى الفيروس بـ105 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في الصين القارية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 1770 حالة منذ ظهور الفيروس، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 70500 إصابة، فضلاً عن 800 إصابة في نحو 20 بلداً آخر.