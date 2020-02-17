ميونيخ – لايف ستايل
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في مؤتمر ميونيخ الأمني، أصغوا لدعوة التخلي عن الميل المناهض لروسيا، وتحولوا إلى ميل معاد للصين هذه المرة.
وأضافت: "الأمر قد يبدو مدهشا، لكنه في ذات الوقت يثير الحزن، يبدو لي أن هذه الدعوة قد سمعت، لكنهم سمعوها بشكل خاطئ تماما. لقد تحول ميل مؤتمر ميونيخ الآن، إلى اتجاه معاد للصين".
وأشارت زاخاروفا، إلى أن قادة العالم وصفوا الصين، بأنها تهديد للبشرية جمعاء، وأضافت: "لقد قالوا إن سياسة الصين، تشكل تحديا للقرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "تشكل لدي انطباع، بأن هذه الأيام تشهد بفضل الخطابات التي ألقيت في مؤتمر ميونيخ، عملية بعث أهواء استعمارية جديدة. يبدو وأن الغرب لم يعد يعتبر من العار تجسيد روح الاستعمار وتقسيم الشعوب والأمم والبلدان إلى تلك التي تحتاج التعاطف والدعم وتصدر لأجلها جميع حقوق الإنسان والوثائق والبيانات والإعلانات حول ذلك، وتلك التي يمكنها الانتظار، والتي لا حاجة إلى إظهار التعاطف معها، ولا تحتاج إلى الدعم في اللحظات الصعبة".
وأكدت زاخاروفا أن الصين الآن في وضع صعب، ولذلك يجب طلب تقديم الدعم لها من الدول الأخرى.
وقالت: "لم تصدر أي كلمة عن المساعدة للصين، فقط الوفد الروسي تحدث عن ذلك. للأسف بقي الجميع منخرطين إلى أقصى حد في دراسة ما يسمى بظاهرة أوكرانيا".
قد يهمك ايضا:
ناشطون في مجال حقوق الإنسان يطالبون بضرورة تغيير القانون الموريتاني
حقوق الإنسان تدعو لإجراءات رادعة ضد تزايد التحرش في العراق
كانت هذه تفاصيل خبر ماريا زاخاروفا تؤكد أنها هناك ميولًا غربية معادية للصين في مؤتمر ميونيخ الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.