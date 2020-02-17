تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف الباف باسترى بالقرفة

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 x معلقة كبيرة قرفة

1 x كوب جبنة كريمي

1 x باكو عجينة الباف بيستري (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x كوب شربات (سكر بارد أو عسل نحل) الطريقة: فى وعاء نخلط الجبنة مع السكر والقرفة جيدا حتى يتجانسوا تماما.

تحشى مربعات الباف باسترى بخليط الجبن والقرفة وتلف حسب الرغبة ونكرر العملية حتى الإنتهاء من المقدار.

ترص لفائف الباف باسترى فى صينية مدهونة بالزبد وتوضع فى فرن عند درجة حرارة 180 وتترك حتى تنضج ويصير لونها ذهبى شهى .

بعد خروج الفطائر من الفرن تسقى بشربات سكر بارد أو يوزع فوقها عسل نحل وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فواكة بالقرفة

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