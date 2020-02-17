تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل فواكة لايت

المقادير 8 x عدد مكعبات ثلج

4 x معلقة كبيرة سكر (دايت)

2 x كوب حليب خالى الدسم

2 x عدد موز

1 x رشة فانيليا

½ x كوب عصير برتقال (طازج بدون سكر) الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات عدا الثلج ونخلط جيدا حتى يصير الخليط ناعم.

فى أكواب التقديم نوزع مكعبات الثلج ويصب فوقها الكوكتيل يقدم باردا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الموز اللذيذ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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