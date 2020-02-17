القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد بيضة

1 ½ x كوب دقيق

1 ¼ x كوب موز (مهروس)

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كيس فانيليا

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب مكسرات (مفرومة خشن)

¼ x كوب زبدة الطريقة: فى وعاء عميق نضع الزبد والسكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يبيض المزيج.

ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر حتى يتجانس المزيج.

ثم نضيف الموز واللبن مع الخفق المستمر.

ثم فى وعاء اخر نضع الدقيق والباكينج صودا والباكينج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق لمزيج الموز بالتدريج ونقلب حتى يتجانسوا.

ثم نضيف المكسرات ونقلب.

ثم فى قالب كيك مدهون بالزبد نصب خليط الكيك ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 50 أو لحين أن ينضج الكيك.

يترك لمدة عشر دقائق حتى يبرد تماما ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي الزبادي بالموز والفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة المكسرات بالبهارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.