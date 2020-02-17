تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

المقادير 12 x مكعب ثلج (او حسب الرغبة)

4 x معلقة كبيرة عسل نحل (او حسب الرغبة)

1 ½ x معلقة كبيرة شاي

1 x لتر ماء (مغلي)

¼ x كوب عصير ليمون الطريقة: ضعي الشاي في الماء المغلي واتركيهم حتى يبرد الماء تماماً (ساعة على الأقل).

ذوّبي العسل في عصير الليمون عبر خلطهما بسرعة، ثمّ أضيفي المزيج إلى الشاي.

ضعي مكعّبات الثلج في كؤوس تقديم واسكبي فوقه الشاي و بألف هنا و شفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البلوبيري بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون

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