تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالليمون

المقادير 2 x عدد تفاحة

2 x عدد ثلج (مكعبات)

1 x معلقة صغيرة سكر

½ x كوب ماء

1 x عدد ليمونة الطريقة: تقطع التفاحه وتضع في خلاط كهربائي مع الليمون والسكر والماء، و تخلط ثم يضاف عليها مكعبات الثلج وتقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البلوبيري بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير تفاح بالحليب

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