تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التوست بالدجاج والمشروم

المقادير

5 x عدد عيش توست

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم (بيتزا)

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح صغيرة)

¼ x كوب جبنة موزريلا

¼ x كوب مشروم

¼ x كوب زيتون اسود (مخلي)

مقادير صلصة البيتزا

350 x جرام صلصة طماطم

2 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ومجفف)

4 x معلقة صغيرة ماء (بصل)

1 x معلقة صغيرة أوراق ريحان

2 x كوب ماء

الطريقة:

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هنسلق الدجاج فى حلة مناسبة و بعدين نفتته قطع صغيرة.

هندهن صينية بقليل من الزيت، و بعدين ندهن قطع التوست بصلصة البيتزا المميزة.

لعمل صلصة البيتزا :

هنمزج صلصة الطماطم و الثوم و البقدونس و البصل و الريحان والماء في قدرٍ على النار.

هنقلب المكونات جيّداً على النار حتى تغلي.

هنخفف النار ونسيب المزيج لمدة 10 دقائق إضافية.

هنرفع القدر عن النار أول ما الصلصة تتقل وبكده تصبح جاهزة للاستخدام.

و دلوقتي هنضع على قطع التوست الفلفل الأخضر المقطع والزيتون الاسود والمشروم ثم قطع الدجاج وأخيراً الجبنة الموزاريلا.

و بعدين هنضع قطع التوست في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة الموزاريلا ثم تقدم بألف هنا وشفا .

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